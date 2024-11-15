人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年11月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）大胆な言動で失敗しそう。言いたいことは半分に抑えるのがベター。 11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）必死になるほど物事はゴタつきそう。自然体でいこう。 10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）人付き合