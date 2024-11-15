俳優の本木雅弘が１５日、ＮＨＫ「あさイチ」で、大きな話題をさらった９２年の紅白歌合戦でのパフォーマンスについて振り返った。本木は２７歳だった９２年の紅白で、ソロで出演。コンドームの首飾りに、ジャケットの背中のファスナーを開き、お尻を見せるという過激パフォーマンスが大きな話題となった。鈴木奈穂子アナから「周りに内緒で行ったということで、当時話題になりましたよね」と言われると、本木は「正直、この