15日は子どもの健やかな成長を願う「七五三」です。広島市内の神社は、多くの親子連れでにぎわいました。広島市中区の広島護国神社です。平日にもかかわらず、午前中から華やかな着物や羽織袴の子どもたちを連れた多くの家族が訪れました。■参拝客「お互い仕事をしているので、休みを取って七五三の日に来たいなと思ってお参りに来ました」■参拝客「3歳になったので、今後も元気に健やかに育ってくれればいいなと思ってお参りさ