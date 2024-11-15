建設業の魅力を知ってもらおうと県内の企業が合同で、廿日市市の高校生に出前授業を行いました。■指導する男性「おーいいね、今のめちゃめちゃいいよ」出前授業は、廿日市市の県立宮島工業高校で行われ、建築科の３４人が参加しました。指導するのは、普段、建設現場で働く職人たちです。これは、県内の企業７社が生徒に建設業の魅力を知ってもらおうと合同で企画しました。授業では、実際に工具を使って手洗い場を壁に固定