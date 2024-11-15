竜王戦第4局が開幕。藤井聡太七冠は“将棋の鬼”になります。 【写真を見る】藤井聡太七冠(22)が“鬼ポーズ” 竜王戦第4局の舞台は“鬼の民話”伝わる大阪府茨木市 勝負めし「牛タン」食べて4連覇に王手なるか 多くの報道陣とファンに囲まれる藤井七冠と佐々木勇気八段。 （カメラマン）「お願いします」（佐々木勇気八段 30歳）「藤井さんがよければ(笑)」（藤井聡太七冠 22歳）「アハハ」 14日、カメラマンのリクエス