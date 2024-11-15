「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表−韓国代表」（１５日、台北ドーム）試合前に台湾のチアガールがダンスで会場を盛り上げた。１曲目はＹＯＡＳＯＢＩの「アイドル」が流れて、日本のファンからも拍手が起こった。台北ドームの外ではチアガールの特設会場も設置されていて、多くのファンが訪れていた。日本は１６日に台湾戦が控えていて、チアガールのダンスと一体になった熱