ノーベル平和賞の受賞が決まった日本被団協は、12月にノルウェーで開かれる授賞式に参加するための旅費を募るクラウドファンディングを始めました。今年のノーベル賞の授賞式は来月10日にノルウェーのオスロで開かれ、平和賞に選ばれた日本被団協は代表団31人での出席を計画しています。一方、ノーベル賞委員会からは代表3人分の旅費しか支給されないため、被団協はクラウドファンディングで支援を募ることを発表しました。