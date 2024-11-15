群馬県桐生市で住人がいる住宅に侵入し現金などを盗んだとして、43歳の男が逮捕されました。市内では同様の事件が数件起きていて警察が関連を捜査しています。栃木県足利市の無職・廣瀬欣寿容疑（43）は8月、桐生市の88歳の男性の家に侵入し、現金およそ4500円などを盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、当時この家には男性の妻がいましたが、廣瀬容疑者は鍵の掛かっていない場所から侵入し、居間にあったバッグ