全国の絶品グルメが15日から3日間、東京・池袋に大集結！オープン前から行列ができるほどのにぎわいです。【画像】プチプチ×とろける食感大人気の一品「鮭いくら親子漬け」■ニッポンが池袋に大集結！新潟県阿賀野市のブランド牛「あがの姫牛」の豪快なステーキ。新潟県の特産「コシヒカリ」のご飯に乗っければ、絶品のステーキ丼が出来上がり。こうしたご当地グルメが味わえるのは、東京の池袋サンシャインシティで開