Mei Mei Chu[北京 １５日 ロイター] - 中国共産党は、汚職の疑いで唐仁健・前農業農村相（６１）の党籍を剝奪した。国営の中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）が１５日報じた。唐氏は５月に汚職の婉曲表現である「重大な規律・法律違反」で調査され、同省ウェブサイトの指導者名簿から削除されていた。ＣＣＴＶによると、唐氏には、幹部人事で便宜を図る見返りとしての金品の受け取りや、親族事業の援助や司法への干渉などの職権