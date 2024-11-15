「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん（当時77）を急性覚醒剤中毒にさせて殺害したとして、殺人などの罪に問われた元妻の須藤早貴被告（28）の裁判員裁判は15日、和歌山地裁で被告人質問の3日目があった。この日は検察側、弁護側に続いて裁判員も須藤被告に直接質問。被告は、覚醒剤を自宅で見たことはなく、野崎さんの遺産と月100万円もらえることとどちらが大事か問われると「目先の利益派