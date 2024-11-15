15日午後、FIFTY FIFTYがソウル慶煕（キョンヒ）大学平和の殿堂で行われた「TikTok Awards Korea」レッドカーペットに登場した。「TikTok Awards Korea」にはクリエイター約250人が参加。今年のクリエイター賞、今年のライジングクリエイター賞など、各分野で頭角を表したクリエイターを表彰する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・FIFTY FIFTY、5人体制で初