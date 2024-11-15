乃木坂46 賀喜遥香が、『B.L.T.』2025年1月号（東京ニュース通信社）表紙に登場する。【写真】これまでにないクールな姿を見せた賀喜遥香、ほか掲載カット【4点】12月11日(水)に37thシングル『歩道橋』をリリースする乃木坂46。同曲でフロントメンバーを務める賀喜遥香が『B.L.T.』表紙に約1年半ぶりにソロで登場。これまで夏発売号の表紙を飾ることが多かったが、今回は冬らしい冷たい空気感の中で撮影を敢行し、日が暮れた砂浜で