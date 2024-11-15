ニュース番組『ABEMA Prime』が、平日21時より「ABEMA NEWS チャンネル」にて生放送されている。14日（木）の放送では、先月行われた衆議院選挙での投票率が約54％と戦後3番目の低さだったことに注目し、どうすれば投票率が上がるのかを考えた。【写真】「まずは選挙に行って学んでいくのもアリ」と話すりんたろー。ほか番組カット【5点】今年9月に番組が開催した自民党総裁選の討論会において、当時候補者だった石破茂総理は「自