◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第２日（１５日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）この試合を最後に第一線を退くことになったツアー通算１７勝の上田桃子（ＺＯＺＯ）の母・八重子さん（７５）が試合後、取材に応じ、思い出を語った。「さみしいというのはないんです。今までできたことがありがたいなと思っています。（毎試合ラウンドを見守り）本当にまさか２０年になるとは思わ