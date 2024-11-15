◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第２日（１５日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）首位と２打差の８位から出た蝉川泰果（アース製薬）が１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１０アンダーで４打差２位に浮上した。「ノーボギーで回れたのもそうですけど、（１３番で）イーグルパットを決められた瞬間も良い流れが来ているんじゃないかと思った」とうなずいた。前