国の重要無形文化財に指定されている「久留米かすり」の展示販売会が15日、福岡県八女市で始まりました。出店したのは、記録的な大雨で2023年7月に被災した工房です。復興に向けて前に進んでいます。 ■中村安里アナウンサー「色鮮やかな久留米かすりの商品が並んでいます。近くで見ると柄が細かくて、触り心地は柔らかいです。」15日から福岡県八女市の伝統工芸館で始まった久留米かすりの展示販売には、手織りの布で作