『青のミブロ』が、11／15（金）〜17（日）に大阪で開催される食フェス『シノビ―もぐもぐパーク』への参加が決定した。主人公ちりぬにお役の梅田修一朗が、トークイベントを開催する！『青のミブロ』の原作は、シリーズ累計1300万部超の『DAYS』安田剛士が描く、『週刊少年マガジン』（講談社）連載中の同名マンガ。物語の舞台は幕末、京都。おばあちゃん子でいつも笑顔を絶やさない少年「にお」が、後に「新選組」として世に知ら