寿司・回転寿司のチェーン店「スシロー」を展開するあきんどスシローは、SNSで人気沸騰中のキャラクター・パペットスンスン（CHOCOLATE Inc. 所属）とのコラボ企画を2024年11月20日（水）より、全国のスシロー店舗で実施する。＞＞＞”スンスン meets スシロー” コラボ、ピックやステッカー、グッズを見る（全14点）スンスンはパペットの国〈トゥーホック〉に住む6歳のパペット。パンが大好きで歌ったり踊ったり、パーティーをす