中国通販セール「双１１」、消費財買い替えが目玉に8日、四川省眉山市にある中国郵政集団の郵便物処理センターで荷物を仕分ける従業員。（眉山＝新華社配信/潘建勇）【新華社北京11月15日】中国で11月11日の「独身の日」に合わせて行われる大規模なネット通販セール「双11（ダブルイレブン）」（今年は10月14日午後8時〜11月11日午後11時59分）が終了し、流通総額（GMV）は想定を上回る2桁の伸びを示した。ビッグデータ関連サ