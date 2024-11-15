家事をしていると避けられないものが「名もなき家事」ですよね。名もなき家事とは言っても実は時間がかかったり、うまくできなかったりして、イライラしてしまう人もいるでしょう。今回は知らない人がほとんどかもしれない、あるもののたたみ方をまる◎100㎡の家を快適ハック(@maru_room_100)さんが伝授します。 @maru_room_100 きれいに畳めず、かさばりがちな「ボックスシーツ」 シーツの付け替