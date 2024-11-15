GTSは純粋に運転体験を追求した仕様ポルシェは、パナメーラ GTSを純粋に運転体験を追求した仕様だと説明する。911のGTSなど以上に、特別なポジションにあるという。確かに、ハイブリッド・システムを搭載しない、V8エンジンを積んだパナメーラはこれが唯一だ。【画像】魅力的なV8ツインターボポルシェ・パナメーラ GTS競合モデル電動のタイカンも全175枚強力で高速な、パナメーラ・ターボ E-ハイブリッドとの価格差は小さ