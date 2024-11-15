この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはすみにゃん(@hinakoxxx)さんの投稿です。コロナ禍以降、リモートワークが広がり、職種によっては在宅での仕事がやりやすくなった人も増えたかもしれませんね。家で仕事をすると、子どもが親の仕事をする姿を目にする機会が増えます。すみにゃんさんのお家では、子どもが両親の仕事姿をまねするようになったそうです。そこですみにゃんさんが作っ