山形県三川町で1人暮らしの90歳の女性が殺害され、町内に住む28歳の男が逮捕されてから15日で1週間です。男と女性との間に何があったのか。捜査が続いています。三川町横山の住宅でことし9月22日、この家に住む阿部祥子さん（当時90）が寝室で死亡しているのが見つかりました。県警は遺体の状況などから殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。事件が動いたのは遺体発見からおよそ1か月半後の今月8日ー。山形県警察本部