「紀州のドン・ファン」と呼ばれた男性を殺害した罪に問われている元妻の被告人質問。「死に方を考えてほしかった」と主張しました。須藤早貴被告（28）は、2018年、55歳年上の元夫で資産家の野崎幸助さん（当時77）に覚醒剤を摂取させ殺害した罪に問われています。15日、検察側は、野崎さんの死後、早貴被告へ支払われた役員報酬の使い道を尋ねました。早貴被告は、ポルシェや、ハーレーダビッドソンのバイクを購入したほか、美容