日本維新の会代表選（１７日告示、１２月１日投開票）を巡り、空本誠喜衆院議員（６０）＝広島４区＝と金村龍那衆院議員（４５）＝比例南関東＝は１５日、立候補を表明した。既に共同代表の吉村洋文大阪府知事（４９）と松沢成文参院議員（６６）＝神奈川選挙区＝が名乗りを上げ、現状で４人が争う乱立模様となっている。空本、金村両氏はそれぞれ国会内で記者会見し、５０人の推薦人確保にめどが立ったと説明。空本氏は衆院選