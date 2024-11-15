宮内庁によると、上皇ご夫妻は１５日早朝、百合子さまの逝去の知らせに接し、深い悲しみをにじませられた。ご夫妻は、一世代上の皇族方の中で一番若い百合子さまを何かと頼り、敬愛と親しみを持って接せられていた。大変寂しく思われている様子という