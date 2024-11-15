高速道路で思いがけない危険な場面をカメラが捉えました。大阪市内を走る阪神高速で、助手席の人が思わずカメラを向けたのは、メラメラと燃えるバイクと、その横で体に燃え移った火をバタバタと足を動かし消そうとするライダーの姿。撮影者：足から火が出ているのが見えてビックリ。真っ赤な炎と黒煙を上げるバイクからガソリンなどが漏れたのか。ライダーは、燃えるズボンを脱ごうと必死に足を上下に動かしていました。撮影者：バ