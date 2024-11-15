加熱が不十分だった可能性があるということです。ローソンはプライベートブランドのチルド総菜「やみつき鶏ガーリックバター」を回収します。対象はロット番号「200142」のおよそ2万個です。このうち180個で製造過程での加熱が不十分だった可能性があるということです。当該商品はすべて返金などに応じるとしています。健康への被害は確認されていないということです。