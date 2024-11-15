JR京浜東北線は17日、蒲田駅から品川駅の間で、始発から夕方ごろまで運休します。JR大井町駅周辺の再開発に伴い、駅のホームの一部を広げるため線路の切り替え工事を行うことから、京浜東北線では17日、蒲田駅から品川駅の間で始発から午後4時半ごろまで全ての列車を運休する予定です。その他の区間では快速運転を取りやめ、本数を通常の6割から8割に減らして運行するということです。その他のJR線は、通常運行します。JR大井町駅