2024年8月にオープンしたフォーシーズンズホテル大阪の1階「ジャルダン」では、11月30日までの期間限定でオータムアフタヌーンティーを開催中!旬の食材を使って秋の情景をスイーツとセイボリーで美しく表現した、シナモンと洋梨のムースや、栗のクリームとヘーゼルナッツメレンゲの香ばしさが際立つモンブランなど秋の実りを贅沢にお楽しみいただけます。ART O