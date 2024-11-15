12日発売の週刊FLASH（光文社）で、表紙・巻頭グラビアを飾った相楽伊織さん。自身のインスタグラムではそのメイキングムービーを公開しました。またFLASHデジタル写真集「相楽伊織隣には君がいた」もリリースされました。【写真】彼女感あふれるグラビアに挑戦した相楽伊織さん2018年にアイドルグループ乃木坂46を卒業し、現在は女優業やグラビアを中心に活動を続ける相楽さん。そんな彼女が今回挑戦したのは同棲生活をイメージ