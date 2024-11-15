小柄な人でも運転しやすく、車両価格や維持費も安い傾向がある軽自動車。本記事では女性に人気のかわいい車種やかっこいい車種、実用的な車種について、軽自動車の分類別におすすめランキングをご紹介しています。中古車相場も公開していますので、参考にしてください。【写真】ヘッドライトが大きめで、愛らしい雰囲気のスズキ「スペーシア」軽自動車を選ぶポイントは？軽自動車を選ぶときには、以下のポイントに注目しましょう。