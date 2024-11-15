横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で47年。母校の小学校では帰国を願う集会が開かれました。ことし88歳になった母・早紀江さんも電話で参加し「政府には命がけで頑張ってほしい」と訴えました。横田めぐみさんの母校・新潟小学校。「めぐみさん、今どこで何をしていますか？めぐみさんが拉致されてから47年もの長い年月が経ってしまいました」15日、めぐみさんの帰国を願う集会が開かれました。子どもたちを前に同級