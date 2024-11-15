来年3月で分べんの取り扱いを休止すると発表したJA新潟厚生連の村上総合病院が会見を開きました。少子化により1億円以上の赤字を生み、経営改善のためと説明しました。〈村上総合病院杉谷想一 病院長〉「このような結果になったことを住民の皆様にはおわびしたいと思います」村上総合病院は11月14日、来年3月から分べんの取り扱いを休止すると発表しました。休止の背景にあるのが、病院を運営するJA新潟厚生連の経営難です。厚生