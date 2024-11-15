ANCLASノーヴァが 全国大会出場を決めました！福岡J・アンクラスの下部組織に当たる「ANCLASノーヴァ」。福岡県中の女の子が集まり、U15/U18で活動しています。11月3日（土）から開催された 高円宮妃杯 JFA 第29回全日本U-15女子サッカー選手権の九州予選において、第3位の成績を収めました！アンクラスのスポンサーの皆さんから九州大会激励をこめて応援ユニフォームを作成し、保護者の皆様と一丸となって取り組んだ大会とな