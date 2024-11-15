イタリア代表MFサンドロ・トナーリ(ニューカッスル)が久々のゴールを記録した。イタリアは14日、UEFAネーションズリーグ(UNL)リーグA・グループ2の第5節でベルギー代表と対戦。アウェイで1-0の勝利を収め、1試合残して準々決勝進出を決めた。貴重な決勝点を挙げたのが11分のトナーリ。ゴール前に走り込み、DFジョバンニ・ディ・ロレンツォの折り返しを押し込んだ。これが20キャップ目にして代表初ゴール。『Opta』によると、トナー