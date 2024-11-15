人気番組で活躍した東京大学医学部6年生がフリーアナウンサー転身を報告。最新ショットに注目が集まっている。「【ご報告】 この度、セント・フォースsproutに所属させていただく運びとなりました」と自身のXに投稿したのは河野ゆかり。「常に感謝の心を持って、何事にも笑顔で邁進していく所存です改めて、今後ともよろしくお願い申し上げます」と決意を綴っている。SNS上では「長い髪キラキラ光って美しい髪して綺麗です