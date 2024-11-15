TWICEのナヨンが、都内で行われた韓国コスメブランド「NAMING.（ネーミング）」の新CM発表会に登場！この日、ブランドミューズを務めるナヨンは、明日16日より発売の新商品「ゼログラビティーカバーフィットクッション」を実際に使用してみた感想やお気に入りポイント、さらに超能力がテーマの新CMの撮影エピソードを明かした。今回のイベントでは、ナヨンがゲームに挑戦するコーナーも。今回のコンセプトにちなみ、3つの箱の中か