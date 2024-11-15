15日も、アメリカのトランプ次期大統領が次々と打ち出している人事をめぐり波紋が広がっています。この”トランプ流人事”について、日本テレビ・小林史国際部長が解説します。◇――トランプ氏は14日、保健行政のトップである厚生長官にケネディ元大統領のおいで弁護士のロバート・ケネディ・ジュニア氏を起用すると発表しましたケネディ氏を一言で言えば、「ケネディ家の異端児」です。国民的人気を集めたケネディ元大