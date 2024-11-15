来週18日（月）から19日（火）にかけて、冬型の気圧配置となる影響で、日本海側を中心に積雪となるところがあり、国土交通省は、交通障害や路面の凍結に注意するよう呼びかけています。国土交通省などによりますと、来週18日から19日にかけて、冬型の気圧配置となり寒気が流れ込む影響で、日本海側を中心に東北地方の平地や北陸地方の山沿いや山地で、積雪となるところがある見込みです。さらに、長野県北部や群馬県北部でも、山沿