アニメ映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の特報映像が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にてWEB初公開された。【動画】ルナマリアの水着姿！公開された『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』特報映像さらに、2024年12月25日(水)に発売する『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』Blu-ray＆4K UHD-BD&DVDより商品画像の公開に加え、Blu-ray「Mighty Edition」及