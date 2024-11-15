学生や配偶者など、収入が103万円を超えた時に所得税がかかり、扶養から外れてしまういわゆる｢年収103万円の壁｣。国民民主党は、壁を178万円まで引き上げて、働き控えを減らし、手取りを増やそうとしています。熊本県の木村敬知事は15日、178万円に引き上げられた場合、市町村を含めた県全体の税収が485億円減るという試算を示しました。 国民民主党が所得税の基礎控除などを178万円に引き上げるよう求めている、いわゆる｢年収1