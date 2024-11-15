「年収103万円の壁」の議論が進んでいるなか、「106万円の壁」の見直しに向け動き出しました。15日、厚生労働省がパート労働者などが厚生年金に加入するための「年収106万円以上」という要件を撤廃する方針を示しました。また、従業員51人以上の企業という要件も撤廃する方針です。実現すれば週に20時間以上働くと年収にかかわらず、厚生年金に加入することになります。厚生年金に加入すれば将来の年金給付額が増えます。一