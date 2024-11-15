熊本県内で「日本版ライドシェア」のサービスが始まりました。 【写真を見る】「日本版ライドシェア」が熊本に タクシー不足の金・土曜午後4時から運行対象地域や使い方は？ 「日本版ライドシェア」とは、タクシー運転手の人手不足を解消するため、一般のドライバーが有料で人を運ぶ仕組みです。 県内ではタクシーが不足する金曜と土曜の午後4時から翌朝午前5時の間に限って運行し、利用者はア