全国知事会などとの意見交換に臨む浅尾環境相（左）と中田副大臣＝１５日、環境省浅尾慶一郎環境相（参院神奈川選挙区）は１５日の閣議後会見で、中田宏元横浜市長（参院比例）の副大臣起用を巡り「横浜でごみ減量政策に熱心に取り組み成果を挙げるなどしてきたことを承知している。適材適所の人事だ」などと期待感を示した。同日の全国知事会、市長会、町村会との意見交換会にそろって参加。脱炭素社会実現に向けた地域づくり