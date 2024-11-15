全国チェーンで唯一、レーンですしを回し続けているくら寿司が、記念日向けのサプライズ用ケーキもレーンで流す新サービスを始める。価格は800〜1千円。パレード風の音楽に合わせ、すしの間を流れてくる。到着するとカバーが開き、「ありがとう！」などのメッセージも。大阪と東京の一部店舗で、土日祝日の限定販売。すし屋なだけに、客もノリノリで歓声をあげるかも。「アラ？」「うお！」「ぎょっ‼」（福岡龍一郎）