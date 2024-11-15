ようやく初日を出した。大相撲九州場所６日目（１５日、福岡国際センター）、大関経験者の関脇霧島（２８＝音羽山）が幕内平戸海（２４＝境川）を下手出し投げで退け、今場所初白星を挙げた。初日からドロ沼の５連敗。ようやく長いトンネルを抜け出した取組後は「いつも通りの気持ちで、思い切りいった。勝って良かったと思います。右差しと決めて、失敗しても思い切りやっていこうと思っていた」と安堵の表情を浮かべた。取