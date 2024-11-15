愛知県あま市周辺の上空で14日夕、航空自衛隊小牧基地の航空機がレーザーを照射されました。乗員に被害はありませんでした。 航空自衛隊小牧基地によりますと、14日午後6時45分ごろ、愛知県あま市周辺の上空で、第1輸送航空隊第401飛行隊K/C-130H輸送機が、地上からレーザー照射を受けました。 燃料を受け渡す空中給油訓練を終え、県営名古屋空港へ着陸進入中でした。 乗務員の1人が、窓に緑