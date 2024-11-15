ラグビーの国内最高峰リーグ「リーグワン」が12月に開幕するのを前に、福岡出身の選手たちが、試合が開かれる北九州市を表敬訪問しました。15日午後、「キューデンヴォルテクス」の北九州市出身、山田章仁選手や「トヨタヴェルブリッツ」の那珂川市出身、有田隆平選手が北九州市役所を訪れました。両チームはそれぞれ、来年1月11日と19日に「わっしょい北九州ラグビーウィーク」として